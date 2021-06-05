Ford тестирует новый кросс-седан, который заменит Mondeo

Компания Ford начала тестировать новый кросс-седан, который должен заменить популярный Ford Mondeo. Фотошпионы заметили эту новинку во время дорожных тестов в Германии.

У нового фордовского седана увеличенный дорожный просвет. То есть речь не идет про классический седан. Это своего рода "гибридная модель", сочетающая в себе элементы седана и кроссовера.

Новый кросс-седан тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Судя по всему, он многое позаимствовал у купе-кроссовера Ford Evos, который продается в Китае. Но все-таки это седан.

Напомним, ранее стало известно, что весной 2022 года в Европе закончится серийное производство седана Ford Mondeo. Его серийное производство началось в 1993 году. На данный момент уже продали 5 млн. экземпляров этой модели.

В последние годы интерес европейцев к Mondeo заметно снизился. Это связано с тем, что акценты автомобилистов сместились на кроссоверы и внедорожники.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи спортивного кроссовера Ford Puma.