"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю

Поезда будут курсировать в Бердянск, Геническ и Одессу.

"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на ряд новых и дополнительных поездов к украинским морским курортам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 3 июня через день по нечетным числам курсирует поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса.

Также с 3 июня из Кривого Рога по нечетным числам курсирует поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий - Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка - Геническ.

С 5 июня по нечетным числам "Укрзализныця" запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться до Бердянска. Поезд № 472/471 Днепр - Бердянск курсировать по четным числам, обратно - по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог - Бердянск курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня жители Харькова смогут добраться Бердянска поездом № 261/262 Харьков - Бердянск.

С 11 июня из Львова отправится поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум Укрзализныця запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы - Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Поезд № 213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.

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