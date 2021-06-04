В Сети показали новую ЗАЗ Tavria

ЗАЗ сейчас выпускает автомобили из роSSийских машинокомплектов. Не исключено, что в будущем в Запорожье начнут делать свои собственные автомобили. Украинский дизайнер Роман Прядко показал в Facebook, как могла бы выглядеть современная Tavria Nova.

Современная ЗАЗ Tavria могла бы сохранить форму двухдверного хэтчбека, но получить при этом более агрессивный дизайн с большими колесами.

У нас сложилось впечатление, что у новой Таврии увеличенный дорожный просвет. Это интересное решение, тем более, что сейчас популярны автомобили с увеличенным клиренсом.

В целом у Прядко получился очень интересный автомобиль. Возможно, когда-нибудь ЗАЗ действительно начнет выпускать автомобили своей собственной конструкции, а не из роSSийских машинокомплектов.

Напомним, ЗАЗ Таврия выпускали в 1988-2007 годах. Это был один из самых дешевых автомобилей в мире.

Ранее Роман Прядко показал, как мог бы в 2021 году выглядеть современный бюджетный "Москвич-2140".