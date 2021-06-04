МВД до конца года получит 26 вертолетов Airbus

Еще 18 вертолетов французского производителя Украина получит в следующем году.

МВД до конца года получит 26 вертолетов Airbus
Фото: mvs.gov.ua

Французская компания Airbus планирует до конца 2021 года передать Украине 26 вертолетов в рамках подписанного с МВД контракта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по итогам встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с делегацией компании Airbus Group.

Во время встречи стороны обсудили прогресс в реализации контракта МВД и Airbus Helicopters по снабжению 55 вертолетов, а также перспективы расширения сотрудничества.

"Учитывая рост числа авиационной техники, поступающей от производителя, в планах Министерства внутренних дел активное развертывание системы обслуживания и ремонта вертолетов Airbus Helicopters в Украине. Центром технической поддержки станет город Нежин Черниговской области. В перспективе эта площадка будет обслуживать вертолеты и наших европейских партнеров", - приводит пресс-служба слова главы МВД Арсена Авакова.

Со своей стороны французские партнеры сообщили об изменениях в графике поставок вертолетов в пределах 2021-2022 годов. Планируется поставка 26 вертолетов в 2021 году и 18 - 2022 году. Делегация Airbus Group также отметила, что сейчас в тренинговом центре Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел монтируется полетный тренажер-авиасимулятор (FFS) вертолета типа Н225 для подготовки авиационного персонала. Завершение монтажа и старт эксплуатации запланирован на август 2021 года.

Вертолеты Н225 имеют одну из самых высоких скоростей. Они оснащены двумя мощными турбинными двигателями. В феврале 2020 года авиаторы Национальной гвардии Украины прошли учения по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

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