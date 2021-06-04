2021-06-04
"Укрзализныця" возобновляет еще два поезда к морю
Они будут курсировать из Днепра и Кривого Рога до курортного Бердянска.
Фото: myberdyansk.at.ua
"Укрзализныця" с 10 июня возобновляет курсирование еще двух "морских" поездов.
Как сообщает пресс-служба компании, поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск "дадут возможность избежать автозаторов и комфортно добраться до курорта".
Эти поезда будут отправляться по четным числам, обратно - по нечетным.
Отправление из Днепра будет в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск - в 8:23.
Ранее "Укрзализныця" объявила о запуске с июня двух поездов в курортный Геническ на Херсонщине. Они будут курсировать из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.