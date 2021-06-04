В Сети показали Renault Kadjar нового поколения

В Сети показали рендерные изображения кроссовера Renault Kadjar нового, второго, поколения. В продаже эта новинка появится в 2022 году.

Серийное производство первого поколения Renault Kadjar компания Renault начала в 2015 году. Этот компактный кроссовер сразу стал одним из лидеров по продажам в своем сегменте. Но уже настало время для его серьезного обновления.

Новый Kadjar построят на платформе CMF-C/D, которую вместе разработали Nissan и Renault. Возможно, новый Kadjar немного увеличится в размерах по сравнению с моделью первого поколения.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока точно не известно. По слухам, покупателям предложат две гибридные версии. Не исключается, что у этого кроссовера не будет дизельных моторов.

В Украине сейчас Renault Kadjar в базовой комплектации стоит от 642 100 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным мотором мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.