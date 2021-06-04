Украинским водителям рассказали, как избавляться от старых шин

Использованные шины необходимо сдавать на специальные предприятия по утилизации резины, а если такого поблизости нет — некоторые станции техобслуживания их принимают и передают на переработку. Об этом говорится в сюжете ИА «Погляд», передаёт ecopolitic.com.ua .

Как сообщается, не все водители знают, куда нужно сдавать использованные автопокрышки.

«Население не особо знает, на каких условиях мы принимаем шины», – рассказала заготовщица сырья Вера Яроповецкая.

По ее словам, утилизация платная, а это может останавливать многих автовладельцев. Поэтому они просто выбрасывают старую резину на помойку, или вообще вывозят, например, в лес, а это наносит большой вред экологии, ведь резина не разлагается в природе.

Вместо этого сдать на переработку использованные шины можно во время шиномонтажа – некоторые станции техобслуживания предоставляют такие услуги: забирают использованные покрышки у водителей и отдают на переработку.

«У нас есть такая услуга – отправка на утилизацию старых покрышек. Есть фирма, которая расположена в Броварах, есть фирма в Бышеве. Они приезжают и забирают. Мы берем средства с клиентов и, соответственно, за такую ??же сумму отдаем на эту фирму», – объяснил Игорь Григорусь, владелец станции шиномонтажа.

Стоимость утилизации доступна для автовладельцев – за одну шину возьмут не более 15 гривен.