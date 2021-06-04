Toyota представила альтернативу самому недорогому Land Cruiser

Компания Toyota представила обновленный внедорожник Toyota 4Runner, продажи которого начнутся осенью текущего года. Он получил некоторые изменения в дизайне, в салоне и в оборудовании, а также новую спортивную версию TRD Sport.

Toyota представила альтернативу самому недорогому Land Cruiser

У 4Runner TRD Sport есть специальная подвеска X-REAS. Она улучшает управляемость и позволяет избежать крена на повороте.

Внешне такая спортивная версия от стандартной отличается цветными вставками, черными рейлингам на крыше и 20-дюймовыми колесами.

Toyota представила альтернативу самому недорогому Land Cruiser

Кресла оббиты кожзамом, на подголовниках передних сидений есть логотип TRD, а на полу находятся коврики TRD Sport. К услугам водителя и пассажиров – новая информационно-развлекательная система с 8-дюмовым дисплеем, системы помощи и активной безопасности.

Под капотом располагается 4,0 л двигатель V6 мощностью 270 л.с. и 377 Нм крутящего момента, который работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Таким образом, 4Runner теперь ориентирован на комфорт и производительность, во всяком случае, одна из его версий. Он может быть альтернативой самому недорогому Land Cruiser – Prado.

Toyota представила альтернативу самому недорогому Land Cruiser

Ранее стало известно, что у внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения (индекс 300) не будет двигателя V8.


Максимов Віталій, Тудей

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