В Украине создали новый электромобиль Kozak

В Днепре местные автолюбители смогли создать отечественный электромобиль на базе всем известной модели авто «Таврия». Как отмечают создатели, они использовали исключительно родные детали к авто. Это делает их разработку уникальной. Об этом пишет «Эксперт» со ссылкой на программу «Джедаи» на канале 2+2.

Журналистам удалось провести даже тест-драйв авто. История создания машины очень интересна. Все началось два года назад, когда группа энтузиастов решила создать свой электромобиль. Тогда они для этого дела нашли старую «Таврию». После работа закипела в полную силу. Все лишнее, включая ДВС, удалили, а на их место установили электрические компоненты. Например, в заливной горловине для топлива скрывается кабель со штекером для подключения к обычной розетке.

«Таврию» взяли как базовый инструмент – наиболее простой и доступный, на котором мы могли экспериментировать», – отметил Чен Ким, один из изобретателей.

Под капотом авто смогли разместить блок управления, зарядную станцию, контроллер и преобразователь на 12 вольт. Разработчики постоянно проводили испытания своего авто, чтобы понять, какие оно имеет сильные и слабые стороны. Такой подход помог им добиться хороших результатов. Расход электроэнергии составляют всего 10 кВтч на 100 км.

Создатели авто также не забыли и о безопасности. Ведь это очень важно.

«Во-первых, батареи должны быть в металлическом несгораемом ящике. Таким образом, что бы ни случилось, все будет происходить в этом ящике. Во-вторых, в машине есть электроника защиты, которая не позволяет батареи нагреваться», – рассказал автомастер Владимир Карпенко.

На полную зарядку уходит 6 часов. С таким зарядом авто может проехать две сотни километров. Изобретатели уверяют: «Авто может заряжаться не от платных зарядок, а от домашних или трехфазных розеток».