В Украине создали новый электромобиль Kozak

В Днепре местные автолюбители смогли создать отечественный электромобиль на базе всем известной модели авто «Таврия». Как отмечают создатели, они использовали исключительно родные детали к авто. Это делает их разработку уникальной. Об этом пишет «Эксперт» со ссылкой на программу «Джедаи» на канале 2+2.

Журналистам удалось провести даже тест-драйв авто. История создания машины очень интересна. Все началось два года назад, когда группа энтузиастов решила создать свой электромобиль. Тогда они для этого дела нашли старую «Таврию». После работа закипела в полную силу. Все лишнее, включая ДВС, удалили, а на их место установили электрические компоненты. Например, в заливной горловине для топлива скрывается кабель со штекером для подключения к обычной розетке.

Украинские автолюбители сконструировали электромобиль на базе «Таврии». ФОТО, ВИДЕО

«Таврию» взяли как базовый инструмент – наиболее простой и доступный, на котором мы могли экспериментировать», – отметил Чен Ким, один из изобретателей.

Украинские автолюбители сконструировали электромобиль на базе «Таврии». ФОТО, ВИДЕО

Под капотом авто смогли разместить блок управления, зарядную станцию, контроллер и преобразователь на 12 вольт. Разработчики постоянно проводили испытания своего авто, чтобы понять, какие оно имеет сильные и слабые стороны. Такой подход помог им добиться хороших результатов. Расход электроэнергии составляют всего 10 кВтч на 100 км.

Создатели авто также не забыли и о безопасности. Ведь это очень важно.

Украинские автолюбители сконструировали электромобиль на базе «Таврии». ФОТО, ВИДЕО

«Во-первых, батареи должны быть в металлическом несгораемом ящике. Таким образом, что бы ни случилось, все будет происходить в этом ящике. Во-вторых, в машине есть электроника защиты, которая не позволяет батареи нагреваться», – рассказал автомастер Владимир Карпенко.

Украинские автолюбители сконструировали электромобиль на базе «Таврии». ФОТО, ВИДЕО

На полную зарядку уходит 6 часов. С таким зарядом авто может проехать две сотни километров. Изобретатели уверяют: «Авто может заряжаться не от платных зарядок, а от домашних или трехфазных розеток».

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларовRenault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов
Испания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеровИспания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеров
Восемь человек пострадали в столкновении пяти автомобилей возле ХерсонаВосемь человек пострадали в столкновении пяти автомобилей возле Херсона
3 самых ненадежных б/у кроссовера премиум-класса3 самых ненадежных б/у кроссовера премиум-класса
Арабский авиалоукостер выходит на украинский рынокАрабский авиалоукостер выходит на украинский рынок
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине показали роскошную маршрутку, которая поразила президентаВ Украине показали роскошную маршрутку, которая поразила президента
ТОП самых популярных дизельных автомобилей в УкраинеТОП самых популярных дизельных автомобилей в Украине
Названы самые популярные дизельные авто в УкраинеНазваны самые популярные дизельные авто в Украине
В Украине будут по-новому бороться с лихачами на дорогахВ Украине будут по-новому бороться с лихачами на дорогах
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
В Украине полиция остановила роскошный суперкар FerrariВ Украине полиция остановила роскошный суперкар Ferrari
Самые популярные легковые авто с ГБО в Украине: ТОП-10Самые популярные легковые авто с ГБО в Украине: ТОП-10
Volkswagen тестирует в Европе свой новый бюджетный кроссоверVolkswagen тестирует в Европе свой новый бюджетный кроссовер
В Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифрыВ Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифры
Названы самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границыНазваны самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границы
Последние новости
Подгружаем последние новости