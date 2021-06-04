В Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в Молдову

Дорожникам осталось обустроить съезды и примыкания, установить дорожные знаки и нанести разметку.

В Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в Молдову

На участке дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка в Одесской области, которая восстанавливается по программе Президента Владимира Зеленского «Большое строительство», компания-подрядчик «Автомагистраль -Пивдень» уже приступила к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Об этом сообщается на официальной странице «Большого строительства» в Facebook.

Работы продолжаются на участке от села Ангелиновка в направлении села Розаливка протяженностью 8,7 км. Здесь уже приступили к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Начиная с марта, на этом отрезке подрядчик уже успел удалить кустарники и мелколесье, разрыхлить покрытие, устроить усиленную основу по технологии «холодного ресайклинга» и нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

По состоянию на сейчас, по данным «Автомагистрали-Юг», работы идут с опережением графика и должны быть завершены в июне.

Дорожникам осталось обустроить съезды и примыкания, установить дорожные знаки и нанести разметку. Всего на объекте задействовано 90 работников и 55 единиц спецтехники.

Трасса Р-33 проходит через густонаселенные районы Одесской и Винницкой областей и заканчивается у международного пункта пропуска Кучурган на границе с Республикой Молдова. Ее общая протяженность составляет 358,9 км, и до недавнего времени ее состояние было неудовлетворительным.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко заявил, что качественная инфраструктура позволит привлечь инвестиции не только в областные центры, но и в отдаленные села.

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