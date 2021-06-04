Европейский регулятор EASA приказал авиакомпаниям облетать Беларусь

Решение призвано уменьшить потенциальный риск для пассажиров и экипажей.

Европейское агентство авиационной безопасности EASA 2 июня выпустило решение относительно безопасности полетов с требованием к странам-членам EASA обязать национальных перевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщается на сайте EASA.

Требование обходить район полетной информации "Минск" связано с принудительной посадкой рейса FR4978 авиакомпании Ryanair 23 мая.

Европейский регулятор заявил, что его решение призвано уменьшить потенциальный риск для пассажиров и экипажей.

Решение будет периодически пересматриваться.

Напомним, 23 мая власти Беларуси вынудили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на минирование, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.