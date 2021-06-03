В Днепре таможенник помогал ввозить новые автомобили под видом б/у

Правоохранители направили в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении заместителя начальника Днепропетровской таможни ГФС, которого обвиняют в том, что он помогал ввозить в Украину новые автомобили под видом б/у. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

По версии досудебного следствия, высокопоставленный таможенник, вступив в сговор со злоумышленниками, "закрывал глаза" на неуплаченные в полном объеме таможенные платежи при ввозе новых автомобилей под видом подержанных. При этом ему было известно, что товаросопроводительные документы подделаны.

Своими действиями таможенник нанес ущерб государственному бюджету Украины более чем на 460 тыс. гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия). Санкции этой статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.