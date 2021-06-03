Правительство разрешило переселенцам без регистрации получать права и регистрировать авто

Для прохождения процедур достаточно справки ВПЛ.

Правительство разрешило переселенцам без регистрации получать права и регистрировать авто
Фото: kri.com.ua

Кабинет министров дал возможность внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Об этом информирует пресс-служба Мининтеграции.

"Учитывая то, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, указанные изменения позволят получить указанные услуги просто пользуясь справкой ВПО", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что благодаря утвержденным ранее изменениям в случае потери регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для дальнейшего использования владелец транспортного средства или лицо, эксплуатирующее такое транспортное средство на законных основаниях, или их уполномоченные представители могут осуществить одноразовый выезд на этом транспортном средстве с временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, которая подтверждает государственную регистрацию этого транспортного средства на территории Украины.

Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.

"Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1, а именно мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей", - отмечают в Мининтеграции.

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