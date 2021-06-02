С июля маршруты поездов из Ивано-Франковска и Черновцов продлили до Чернигова

Поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин.

С июля маршруты поездов из Ивано-Франковска и Черновцов продлили до Чернигова
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" объявила о восстановлении железнодорожного сообщения Чернигова с западными и центральными областями Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, с 1 июля в Чернигов будут продлены маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск - Киев и № 118/117 Черновцы - Киев. Поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин. Маршруты продлены на период массовых летних перевозок.

Поезд № 43/44 Ивано-Франковск - Киев, Чернигов будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55 и прибывать в Чернигов в 12:43. В обратном направлении отправление в 14:40 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 118/117 Черновцы - Киев, Чернигов из Черновцов будет отправляться в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. В обратном направлении отправление в 16:09 и прибытие в Черновцы в 7:57. Поезд будет курсировать в определенные дни недели.

Как сообщали, с 1 июня начал курсировать поезд Киев - Вена, соединивший Украину, Венгрию и Австрию.

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