С июля маршруты поездов из Ивано-Франковска и Черновцов продлили до Чернигова

Поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин.

"Укрзализныця" объявила о восстановлении железнодорожного сообщения Чернигова с западными и центральными областями Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, с 1 июля в Чернигов будут продлены маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск - Киев и № 118/117 Черновцы - Киев . Поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин. Маршруты продлены на период массовых летних перевозок.

Поезд № 43/44 Ивано-Франковск - Киев, Чернигов будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55 и прибывать в Чернигов в 12:43. В обратном направлении отправление в 14:40 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 118/117 Черновцы - Киев, Чернигов из Черновцов будет отправляться в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. В обратном направлении отправление в 16:09 и прибытие в Черновцы в 7:57. Поезд будет курсировать в определенные дни недели.