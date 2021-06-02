Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва

Авиакомпания Windrose 2 июня выполнила первый регулярный рейс по маршруту Киев - Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь", откуда был выполнен рейс.

72-местный самолет ATR 72-600 вылетел из "Борисполя" в 09:40, совершил посадку в Ужгороде в 11:30, а уже в 12:20 полетел назад.

По словам директора аэропорта "Ужгород" Олега Коцюбы, первым рейсом в Ужгород воспользовался 51 пассажир, а обратно в столицу полетели 30 пассажиров. "Достаточно неплохая загрузка, и мы надеемся, что такая загрузка будет продолжаться в дальнейшем. Эти рейсы будут проходить в понедельник, среду и пятницу", - сказал он.

Стоимость билетов в среднем составляет 3000 гривен в обе стороны.

Директор аэропорта надеется, что со временем количество рейсов в Ужгород будет увеличиваться. В частности, уже анонсировано выполнение полетов из Одессы авиакомпанией Windrose с часовой пересадкой в Киеве . "Четыре с половиной часа - и вы на море", - сказал Коцюба.

Также ведутся переговоры о чартерных рейсах в Турцию, Египет, Хорватию, Черногорию. "Работаем с туроператорами. Это достаточно непростой путь, достаточно длительный. Но мы искренне хотим, чтобы чартеры международного характера тоже происходили", - сказал Коцюба.

Напомним, что аэропорт не работает фактически с 2016 года, не считая нескольких месяцев в 2019 году, когда рейсы пыталась выполнять авиакомпания "Мотор Сич".

Проблема аэропорта в том, что он расположен непосредственно у словацкой границы - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии.

В 2020 г. между Кабинетом министров и правительством Словацкой Республики было подписано соглашение об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.

Оно вступает в силу с 5 июня, а делегирование воздушного пространства Словакии под управление Украины - с 9 сентября.

До этого времени полеты в Ужгород будут осуществляться по правилам визуальных полетов, и только с сентября авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам.