"Белавиа" приостановила полеты в 21 страну
Сейчас самолеты белорусского авиаперевозчика летают по девяти направлениям.
Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" после закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска теперь не может выполнять полеты в 21 страну.
Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в фейсбуке.
Так, по итогам прошлой недели "Белавиа" приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, роSSийский Калининград, а также в Венгрию, Молдову, Сербию и на Кипр.
Сейчас самолеты белорусского авиаперевозчика летают по девяти направлениям.
"Страны, куда может летать Belavia: Армения, Азербайджан, Грузия, РоSSия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что авиакомпания "не имела влияния на ситуацию", а сейчас ее специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.
Как сообщалось, с 26 мая по 25 августа "Белавиа" приостановила полеты в Украину. Решение было принято в ответ на прекращение Украиной полетов в Беларусь.
Сегодня Департамент авиации Беларуси посоветовал иностранным авиакомпаниям облетать Украину из-за якобы опасности полетов. Беларусь напомнила о сбитии Ту-154 в 2001 году и катастрофе MH17 в 2014 году.
Напомним, 23 мая власти Беларуси вынудили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на минирование, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.
Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.