"Белавиа" приостановила полеты в 21 страну

Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" после закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска теперь не может выполнять полеты в 21 страну.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в фейсбуке.

Так, по итогам прошлой недели "Белавиа" приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу , Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию , роSSийский Калининград, а также в Венгрию, Молдову, Сербию и на Кипр.

Сейчас самолеты белорусского авиаперевозчика летают по девяти направлениям.

"Страны, куда может летать Belavia: Армения, Азербайджан, Грузия, РоSSия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что авиакомпания "не имела влияния на ситуацию", а сейчас ее специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

Как сообщалось, с 26 мая по 25 августа "Белавиа" приостановила полеты в Украину. Решение было принято в ответ на прекращение Украиной полетов в Беларусь .

Сегодня Департамент авиации Беларуси посоветовал иностранным авиакомпаниям облетать Украину из-за якобы опасности полетов. Беларусь напомнила о сбитии Ту-154 в 2001 году и катастрофе MH17 в 2014 году.

Напомним, 23 мая власти Беларуси вынудили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на минирование, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.