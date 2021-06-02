Восемь человек пострадали в столкновении пяти автомобилей возле Херсона
Причиной ДТП стал неудачный поворот налево одним из водителей.
Во вторник, 1 июня, на трассе P-57 Алешки - Голая Пристань - Скадовск возле Херсона произошла масштабная авария, во время которой пострадали восемь человек и пять автомобилей.
Об этом сообщается на сайте местного управления полиции.
Виновником ДТП, которое произошло между Алешками и Голой Пристани, считается 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat. Он поворачивал налево и не пропустил Infiniti QX-50, который двигался навстречу.
Между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего Infiniti вылетел на встречную полосу, где ехали еще три машины: Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5.
Все водители были трезвы.
В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана восьми лицам, из которых шестеро - дети. Большинство участников ДТП получили незначительные ушибы, однако одного 8-летнего мальчика забрали в реанимацию. Также госпитализирована его 56-летняя бабушка.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.