Восемь человек пострадали в столкновении пяти автомобилей возле Херсона

Причиной ДТП стал неудачный поворот налево одним из водителей.

Фото: hr.npu.gov.ua

Во вторник, 1 июня, на трассе P-57 Алешки - Голая Пристань - Скадовск возле Херсона произошла масштабная авария, во время которой пострадали восемь человек и пять автомобилей.

Об этом сообщается на сайте местного управления полиции.

Виновником ДТП, которое произошло между Алешками и Голой Пристани, считается 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat. Он поворачивал налево и не пропустил Infiniti QX-50, который двигался навстречу.

Между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего Infiniti вылетел на встречную полосу, где ехали еще три машины: Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5.

Все водители были трезвы.

Фото: hr.npu.gov.ua
Фото: hr.npu.gov.ua
Фото: hr.npu.gov.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана восьми лицам, из которых шестеро - дети. Большинство участников ДТП получили незначительные ушибы, однако одного 8-летнего мальчика забрали в реанимацию. Также госпитализирована его 56-летняя бабушка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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