В Киеве массово штрафуют за неуплату парковки

В Киеве усилили контроль за оплатой парковки. С 3 мая 2021 года, т.е. с момента начала контроля за уплатой парковки, и по 31 мая инспекторы по парковке выявили 871 случай неуплаты, сообщил в Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В Киеве массово штрафуют за неуплату парковки

Департамент напомнил, что с августа 2017 года оплата парковки в украинской столице осуществляется только безналичным платежом. Платить за парковку можно через смартфон в приложении "Киев цифровой". За неоплаченную парковку предусматривается штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки.

Специалисты Департамента транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что для того, чтобы купить электронный талон парковки, нужно в соответствующем приложении на смартфоне перейти в "Парковочные абонементы". Там и оформляется покупка.

Оплата возможна несколькими способами, в том числе банковской карточкой.

Нужно учесть, что за одним электронным парковочным абонементом закреплен только один автомобиль.

Ранее стало известно, что в Киеве в качестве эксперимента появилась первая камера автоматической фотофиксации нарушений правил парковки. Она установлена на Бассейной улице, недалеко от Бессарабской площади.


Максимов Віталій, Тудей

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