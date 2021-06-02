Надежные и недорогие внедорожники: ТОП крепких моделей

Внедорожник должен соответствовать ряду требований: надежность, проходимость, простота исполнения и крепкость конструкции. Не важно, нужен вам автомобиль для охоты и рыбалки или просто «на всякий случай» – ассортимент очень широкий.

Auto Oboz упростил задачу и выбрал надежные автомобили, которые можно недорого приобрести на вторичном рынке. Главное, не забывать, что все машины довольно старые и, скорее всего, эксплуатировались в тяжелых условиях. Поэтому качественный уход за машиной прежним владельцем важен как никогда.

Mitsubishi Pajero

Японские внедорожники – беспроигрышный вариант, если нужен надежный автомобиль за пределами асфальта. Второе поколение Mitsubishi Pajero еще и позволит сэкономить. В пределах $6000 можно найти хороший экземпляр, однако выбирать нужно очень внимательно – «живых» экземпляров осталось немного. Но если удастся такой купить – это настоящий джекпот.

Mitsubishi Pajero второго поколения – старая, но надежная машина

Nissan Terrano

Не такой популярный, но просто потрясающий небольшой внедорожник. Проблем автомобиль не доставит, если за ним следили. Редкий автомобиль не так просто найти в продаже, тем более в хорошем состоянии, и цена от этого чуть выше – около $7000.

Nissan Terrano отлично подходит для покорения бездорожья

Mitsubishi Pajero Sport

Известный еще из 90-х годов прошлого столетия Mitsubishi Pajero Sport заслуженно обрел репутацию надежной машины. Этот внедорожник будет ехать даже в полуживом состоянии. Но это вовсе не значит, что такое положение дел должно вас устраивать. Ищите удовлетворительный экземпляр – примерно за $7500 – и сможете наслаждаться своим приобретением долгие годы.

Mitsubishi Pajero Sport – крепкий и надежный автомобиль

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara – небольшой автомобиль. Значит, на нем вы сможете забраться почти куда угодно. При этом практичность не пострадает, ведь в продаже можно найти даже удлиненные варианты с местами на 7 человек в салоне. Правда, для такой маленькой в целом машины цена немного «кусается» – порядка $7000. Ищите машину в хорошем состоянии и на бездорожье своим выбором будете очень довольны.

Suzuki Grand Vitara – компактный и удобный внедорожник
Jeep Grand Cherokee

Настоящая автомобильная классика! Эта модель подойдет тем, кто хочет добавить к вездеходу премиальный имидж. Хотя в Jeep Grand Cherokee ничего роскошного на самом деле нет, но машина за долгие годы обзавелась репутацией престижного автомобиля. В том числе по этой причине спрос на вторичном рынке оживился. Однако сейчас еще можно найти неплохие образцы примерно за $8000.

Jeep Grand Cherokee выглядит очень респектабельно

Но в дальнейшем придется поймать баланс между улетающей в космос ценой и стремительно снижающимся числом «живых» экземпляров. Если вам нужен хороший Jeep Grand Cherokee, торопитесь. Но выбирать машину необходимо очень внимательно – владельцы редко их жалеют.

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