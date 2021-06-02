На время джаз-фестиваля "Укрзализныця" превратит поезд во Львов в "Джазовый экспресс"

Также будут разыграны билеты на открытие фестиваля.

С 24 по 28 июня во Львове состоится джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. На время фестиваля "Укрзализныця" временно превратит поезд Интерсити + № 715 сообщением Киев - Львов в специальный "Джазовый экспресс".

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поездка будет сопровождаться джазовыми композициями. Поезд отправляется из столицы в 06:50 утра и прибывает во Львов в 13:45.

Также "Укрзализныця" разыграет два билета на открытие фестиваля среди подписчиков своей официальной страницы в Facebook.

Для участия в розыгрыше необходимо: полюбить страницу УЗ; поставить "лайк" посту о конкурсе; написать в комментариях, под какую композицию будет прибывать на вокзал "Джазовый экспресс".

Среди участников, которые выполнят все условия и угадают мелодию, также разыграют два билета в партер на концерт-открытие Leopolis Jazz Fest 24 июня. Результаты розыгрыша будут объявлены 9 июня 2021 года.

Кроме Интерсити + № 715, добраться до Львова в эти дни можно и любым из примерно 40 поездов, следующих из Одессы, Днепра, Харькова, Запорожья, Бахмута, Бердянска, Ровно, Лисичанска, Кременчуга и других.

Напомним, Leopolis Jazz Fest (до 2019 года Alfa Jazz Fest) - международный джазовый фестиваль. Он проходит во Львове с 2011 года. В этом году на нем выступят всемирно известные музыканты, такие как SEAL, Авишай Коэн, Крис Ботти, Камаси Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra во главе с Уинтоном Марсалисом, Катрин Виндфельд и другие.