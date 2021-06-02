На Харьковщине в результате столкновения автомобилей погибли три человека

Еще одного участника ДТП с травмами доставили в больницу.

В Харьковской области на автодороге "Чугуев - Меловое" произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux и автомобиля Daewoo Lanos. В результате ДТП водитель и две женщины-пассажирки Daewoo погибли, водитель Toyota с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Авария произошла 1 июня около 15:30 в районе 20 км автодороги "Чугуев - Меловое". Автомобиль "Toyota Hilux" под управлением 52-летнего мужчины двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова, «Daewoo Lanos» двигался во встречном направлении.

"Смертельные травмы получил 59-летний водитель легковушки и две женщины - пассажирки транспортного средства.

Пострадал также 52-летний водитель" Toyota ", его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Правоохранители провели осмотр места ДТП. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Днепропетровской области в результате столкновения легковушки и грузового самосвала 29 мая погибли четыре человека.