ТОП-5 автомобилей, которых “боится“ ржавчина

Со временем коррозия может появиться на любом автомобиле, какой бы хорошей у него не была антикоррозийная защита. Однако, есть модели, которые подвержены коррозии реже всего. Эксперты назвали пять автомобилей, которых "боится" ржавчина.

ТОП-5 автомобилей, которых “боится“ ржавчина

Porsche Cayenne

Владельцы этого спортивного кроссовера первого поколения, которое выпускали в 2002-2010 годах, среди его достоинств могут назвать хорошую антикоррозийную защиту. Иногда ржавчина появляется только под пластиковыми деталями и в местах стыков кузовных панелей.

Audi A6

Кузов этого автомобиля сделан из алюминия, поэтому даже под капотом и в районе задних колесных арок ржавчина развивается очень медленно. Автомобиль имеет хорошую антикоррозийную защиту. Правда, многое зависит от условий его эксплуатации.

Volvo S80

У этого автомобиля высокий рейтинг качества заводской антикоррозийной защиты. Элементы кузова изготовлены из оцинкованного листового металла. Днище защищено износоустойчивым антикоррозионным покрытием. Балки, углубления, скрытые полости и боковые двери обработаны изнутри проникающим антикоррозионным составом.

Mercedes-Benz S-класс

Седан в кузове W221, выпускавшийся в 2005-2013 годах, тоже имеет хорошую антикоррозийную защиту. Если вы все-таки увидели следы ржавчины, значит автомобиль побывал в ДТП и кузов плохо отремонтировали.

Volvo XC90

Этот шведский кроссовер может похвастаться не только отличными системами безопасности, но и хорошей антикоррозийной защитой. Правда, у него есть слабые места. Например, ржавчина может появиться в районе соприкосновения металла и пластиковых деталей.

Ранее мы рассказали, чем лучше всего обработать кузов автомобиля от коррозии.


Максимов Віталій, Тудей

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