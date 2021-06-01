В Киеве нардеп-автохам напал на ведущего “ЗупиниЛося“

Некоторые неравнодушные жители Киева пытаются своими собственными силами бороться с водителями, которые нарушают правила парковки, так как городские власти не могут решить эту проблему. Иногда автохамы нападают на активистов. Так произошло с журналистом программы "ЗупиниЛося", на которого набросился нардеп-автохам Юрий Камельчук.

Недалеко от Верховной Рады журналисты программы "ЗупиниЛося" заметили автомобиль, который припарковался под знаком "Остановка запрещена" и при этом еще в зоне остановки общественного транспорта.

За рулем была супруга народного избранника Юрия Камельчука. Вместо того, чтобы припарковать автомобиль в другом месте, она начала звонить по телефону.

Так как женщина отказалась уезжать, журналист приклеил на лобовое стекло машины наклейку "ЗупиниЛося". Вскоре появился народный избранник Юрий Камельчук. Он попытался снять наклейку, а потом начал выяснять отношения с журналистом.

Камельчук попытался оправдать нарушение правил ПДД, приведя, по его мнению, две веские причины. Тем не менее, они прозвучали неубедительно.