Украинская госавиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы - Кирилл Тимошенко

Создать компанию планируют уже в этом году.

Украинская госавиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы - Кирилл Тимошенко

Украинская государственная авиакомпания, которую планируют создать уже в этом году, будет обеспечивать как региональное, так и международное сообщение. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

«Государственная авиакомпания должна обеспечить региональное сообщение для стыковых с Киевом, именно поэтому мы и начали развивать аэропорты в регионах. Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и дальнемагистральные – Китай, Азия», - объяснил он.

На региональные и ближние направления будут запущены самолеты Ан-148. Для дальнего сообщения будет применяться лизинг Boeing или Airbus.

Расчеты показывают, что компания будет доходной, сообщил Тимошенко: «В наши планы не входит ежегодное дотирование этой кампании, она должна приносить доход».

«Кроме того, прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально может увеличить наши доходы. Это, кстати, касается и наземного транзита. У нашего налогового и транспортного комитетов Рады есть идеи по введению сборов с транзитного транспорта, что дало бы возможность нам заработать», - заметил замглавы ОП.

Также Тимошенко рассказал, что госавиакомпания сможет обеспечивать возвращение граждан Украины домой в случаях, когда те не могут покинуть другую страну.

По его словам, переговоры о создании авиакомпании уже ведутся и с украинскими специалистами, и с зарубежными представителями отрасли.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко рассказал, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского планируется обновить 16 аэропортов в украинских регионах.

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