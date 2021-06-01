С начала года продажи новых автомобилей выросли на треть

С начала года продажи новых автомобилей выросли на треть

Всего за пять месяцев 2021 года первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

В течение мая 2021 года украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 43% больше, чем годом ранее. Кроме того, отмечается, что майские показатели этого года стали лучшими за последние 8 лет.

По данным "Укравтопрома", самой популярной маркой мая стала Toyota. В мае свои первые регистрационные номера получили 1 122 машины этой марки, что на 9% больше, чем в 2020 году.

Второе место по популярности – у Renault, продажи этой марки в годовом разрезе увеличились на 25% – до 1 067. Тройку лидеров замыкает Kia, реализовав 629 машин, что на 6% меньше прошлогодних показателей.

В десятку наиболее популярных автомобильных марок в Украине в мае также попали Skoda, Nissan, Chery, Hyundai, Volkswagen, Mazda и Peugeot.

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.

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