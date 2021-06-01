Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов

Компания Renault планирует в скором времени выпустить на рынок обновленный бюджетный кроссовер Renault Triber. Независимые дизайнеры показали, как может выглядеть эта новинка.

Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов

Предполагается, что у обновленного Triber будут светодиодные прямоугольные фары, построенные на LED указатели поворотов, новый передний бампер с воздухозаборником и новая радиаторная решетка.

Некоторые изменения произойдут и в салоне. Например, сиденье водителя будет регулироваться по высоте.

Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов

Что же касается двигателя, то под капотом у обновленного бюджетного кроссовера будет располагаться по-прежнему 3-х цилиндровый мотор мощностью 72 л.с. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов

Нужно отметить, что длина Triber составляет всего 3990 мм, но в нем помещаются семь человек. Конечно, третий ряд подойдет скорее для детей и подростков, чем для взрослых пассажиров.

Renault Triber – это одна из самых бюджетных моделей французского автогиганта. В базовой комплектации она стоит около 7 000 долларов.

Ранее стало известно, что Renault планирует снять с конвейера компактный сити-кар Renault Twingo.


Максимов Віталій, Тудей

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