ЗАЗ может начать выпускать новую модель автомобиля

В Сети показали шпионские фотографии Lada Vesta FL в кузове универсал, серийное производство которой начнется до конца текущего года. Так как Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) из роSSийских машинокомплектов собирает автомобили семейства Lada, то не исключено, что эта новинка появится и в Украине.

ЗАЗ может начать выпускать новую модель автомобиля

Обновленная Lada Vesta FL, если судить по шпионским фотографиям, получила новую радиаторную решетку, новые бамперы, новые фары и задние фонари. В "продвинутых" комплектациях фары будут светодиодными.

В салоне появилась центральная консоль с вертикальным экраном информационно-развлекательной системы, как у купе-кроссовера Renault Arkana. Также в салоне теперь есть новые сиденья с боковой поддержкой и электроручник.

По слухам, в линейке двигателей никаких изменений не произошло. Базовым по-прежнему будет 1,6-литровый мотор мощностью 106 и 113 л.с. Также предложат версии с 1,8 л двигателем мощностью 122 л.с.

ЗАЗ может начать выпускать новую модель автомобиля

В Украине сейчас Lada Vesta в базовой комплектации стоит от 282 290 гривен. Под капотом находится 1,6 л двигатель мощностью 106 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели Lada.


Максимов Віталій, Тудей

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