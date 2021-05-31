Аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу с сентября

Рейсы начнутся с 1 июня, но только по правилам визуальных полетов.

Аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу с 9 сентября, когда вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии.

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, они делегируют Украине управление частью авиапространства Словакии. Это означает, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам.

Украинская авиакомпания "Роза Ветров" начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром города Ужгород с 1 июня, но до 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.

Аэропорт не работает фактически с 2016 года, не считая нескольких месяцев в 2019 году, когда рейсы пыталась выполнять авиакомпания "Мотор Сич".

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словакии было подписано 24 сентября 2020 года в Братиславе.

Оно вступает в силу с 5 июня, а делегирование воздушного пространства Словакии под управление Украины - с 9 сентября.

Напомним, что аэропорт "Ужгород" расположен непосредственно около словацкой границы - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии. Его использование требует межправительственных договоренностей, поэтому Украина решила строить на Закарпатье новый аэропорт.

Он появится в Мукачево.