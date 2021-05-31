Мэр Херсона заявил об отказе от кредита ЕБРР на закупку троллейбусов

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что отказывается от кредита Европейского банка реконструкции и развития на закупку новых троллейбусов.

"Мне не нравятся условия этого договора, и ради пары десятков новых троллейбусов я не загоню город в кабалу", - написал Колыхаев в фейсбуке.

"Голос цифр в этом вопросе громче, чем шум возмущения. Вы поймите главное: новые троллейбусы - лишь верхушка айсберга, потому что эта покупка повлечет за собой замену всех электролиний, столбов и других сопутствующих элементов. И все это ляжет на бюджет города. Мы не готовы, говорю откровенно. Если поставщики и банк согласятся на наши условия договора, мы продолжим сотрудничество", - заявил Колыхаев.

По словам мэра, сейчас в городе на линии ежедневно выходят 42 троллейбуса. До пандемии они перевозили 80 тысяч пассажиров в сутки, сейчас - меньше 20 тысяч.

Напомним, соглашение о подготовке кредитного финансирования между Херсонской мэрией, городским коммунальным предприятием "Херсонэлектротранс" и ЕБРР для покупки новых троллейбусов подписывал предыдущий мэр Владимир Николаенко в декабре 2018 года.

27 августа 2020 года ЕБРР объявил тендер на сумму 10 млн евро для закупки 50 троллейбусов для ГКП "Херсонэлектротранс", сопутствующего оборудования и запасных частей.

По итогам тендерных процедур в ЕБРР возникли замечания к отчету "Херсонэлектротранса". В январе 2021-го отчет был повторно отправлен на согласование. Было изменено техническое задание на новые троллейбусы, которые планируется закупить на кредитные средства ЕБРР . От производителей теперь требуют дополнительно установить кондиционеры в салонах и в кабинах водителей, увеличить запас автономного хода вне контактной сети на 25 км, чтобы связать троллейбусным сообщением Херсон с Антоновкой, Зеленовкой, Камышанами и Алешками (требуется финансовое участие Херсонского областного совета или Алешковской ОТО).

По последним данным, прибытие первой партии 15 "кредитных" троллейбусов предварительно ожидалось в сентябре 2021 года. Затем будет еще несколько партий. Всего планируется закупить уже не 50 троллейбусов, а только 42, потому что из-за дополнительного технического оснащения их цена возрастет, а сумма кредита не увеличится.

Стоимость проекта ЕБРР составила 12,5 млн евро, в том числе 10 млн евро - кредит, 1,5 млн евро - грант Neighbourhood Investment Platform, 1 млн евро - софинансирование из городского бюджета.

Кредитные деньги планируется выделить на 13 лет под 5,75% годовых.