Укрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов

Укрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов

Акционерное общество "Укрзализныця" отменило тендер на закупку 100 пассажирских вагонов за 3,044 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно им, тендер был разбит на 4 лота.

Для участия в аукционе по лоту №1 "Укрзализныци" на 51 пассажирский купейный спальный вагон заявки подали компания CRRC Tangshan Co. (Китай), Крюковский вагоностроительный завод (Полтавская область) и ООО "Терминал-Захід" (Киев).

На остальные 3 лота заявки подали только CRRC и Крюковский вагоностроительный завод.

Однако "Укрзализныця" отклонила заявки CRRC и ООО "Терминал-Захід", таким образом АО было вынуждено отменить данный тендер, поскольку к оценке было допущено менее двух тендерных предложений.

При этом причины недопуска 2 компаний к торгам не указаны.

По лоту №2 покупались 12 пассажирских спальных вагонов-купе типа СВ, по лоту №3 - 20 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, по лоту №4 - 17 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.

Ожидаемая стоимость вагонов по первому лоту 1,51 млрд гривен, по второму - 349,09 млн гривен, по третьему - 633,72 млн гривен, по четвертому - 551,31 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у НовойадараЧетырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара
Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпанииУкраина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании
Испания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеровИспания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеров
На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа
Блок рекламы


Похожие новости
Мэр Херсона заявил об отказе от кредита ЕБРР на закупку троллейбусовМэр Херсона заявил об отказе от кредита ЕБРР на закупку троллейбусов
"Укрзализныця" запускает два новых поезда к морю"Укрзализныця" запускает два новых поезда к морю
Мининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в КиевеМининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в Киеве
"Укрзализныця" анонсировала запуск "Прикарпатского экспресса", который соединит Ивано-Франковск, Львов и Луцк"Укрзализныця" анонсировала запуск "Прикарпатского экспресса", который соединит Ивано-Франковск, Львов и Луцк
"Укрзализныця" прокомментировала слухи о платных туалетах"Укрзализныця" прокомментировала слухи о платных туалетах
"Укрзализныця" объявила о запуске поезда из Лисичанска в Одессу"Укрзализныця" объявила о запуске поезда из Лисичанска в Одессу
На летний период "Укрзализныця" запускает поезда из Сум и Чернигова в ОдессуНа летний период "Укрзализныця" запускает поезда из Сум и Чернигова в Одессу
"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-Николаев"Укрзализныця" запустила новый поезд Ковель-Николаев
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые международные железнодорожные маршруты"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые международные железнодорожные маршруты
Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозкиУкрзализныця запускает международные пассажирские перевозки
Последние новости
Подгружаем последние новости