Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно сел в аэропорту Берлина из-за вероятного минирования

Экипаж получил сообщение о бомбе на борту.

Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно сел в аэропорту Берлина из-за вероятного минирования
Фото: atr.ua

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно посадили в Берлине из-за ложного минирования. Инцидент произошел вечером 30 мая, сообщает агентство dpa.

По данным немецкой полиции, около 20:00 по местному времени в аэропорту Берлина приземлился самолет Ryanair со 160 пассажирами. Его отправили на стоянку подальше от терминала. Пассажиров высадили, а их багаж правоохранители со служебными собаками обследовали сначала у самолета, а затем в здании терминала.

Как отметили в полиции, информацию обнародовали не сразу "по оперативным соображениям".

Полиция обыскала борт, но опасных предметов не обнаружила. Пассажиры рейса вылетели из Берлина на запасном самолете в 3:46.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минск посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский заявил, что самолет Ryanаir, посаженный в аэропорту Минска, "заминировали солдаты ХАМАС".

Однако палестинская группировка отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у НовойадараЧетырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара
Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпанииУкраина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании
Испания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеровИспания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеров
На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа
Блок рекламы


Похожие новости
Украина закрыла небо для белорусских самолетовУкраина закрыла небо для белорусских самолетов
Польша запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространствоПольша запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство
Самолет "Белавиа" рейса Минск-Барселона не пустили в ЕССамолет "Белавиа" рейса Минск-Барселона не пустили в ЕС
Еще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в МинскеЕще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске
ICAO созывает экстренное заседание из-за принудительной посадки самолета Ryanair в БеларусиICAO созывает экстренное заседание из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси
Дальнобойщики перекрыли трассу возле Николаева из-за взвешивания фурДальнобойщики перекрыли трассу возле Николаева из-за взвешивания фур
В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минированииВ аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минировании
Гендиректор Ryanair назвал действия Беларуси пиратствомГендиректор Ryanair назвал действия Беларуси пиратством
Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
ICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в МинскеICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске
Последние новости
Подгружаем последние новости