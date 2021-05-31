Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно сел в аэропорту Берлина из-за вероятного минирования

Экипаж получил сообщение о бомбе на борту.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно посадили в Берлине из-за ложного минирования. Инцидент произошел вечером 30 мая, сообщает агентство dpa.

По данным немецкой полиции, около 20:00 по местному времени в аэропорту Берлина приземлился самолет Ryanair со 160 пассажирами. Его отправили на стоянку подальше от терминала. Пассажиров высадили, а их багаж правоохранители со служебными собаками обследовали сначала у самолета, а затем в здании терминала.

Как отметили в полиции, информацию обнародовали не сразу "по оперативным соображениям".

Полиция обыскала борт, но опасных предметов не обнаружила. Пассажиры рейса вылетели из Берлина на запасном самолете в 3:46.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минск посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский заявил, что самолет Ryanаir, посаженный в аэропорту Минска, "заминировали солдаты ХАМАС".

Однако палестинская группировка отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair.