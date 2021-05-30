В США выдали рекомендации относительно полетов над Беларусью

Американский регулятор просит авиакомпании проявлять "крайнюю осторожность" при полетах в воздушном пространстве страны.

В США выдали рекомендации относительно полетов над Беларусью
Самолет American Airlines (архивное фото)
Фото: wikipedia.org

Федеральное авиационное управление США советует американским авиакомпаниям быть максимально осторожными в воздушном пространстве Беларуси.

Соответствующее предписание обнародовано на официальном сайте агентства.

"В сообщении FAA отмечается, что авиакомпании должны продолжать проявлять предельную осторожность, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с перенаправлением пассажирского самолета 23 мая, и возможность Беларуси повторить подобные действия в будущем", - говорится в сообщении.

"FAA тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы определить, могут ли быть необходимы любые дополнительные меры, и оценит международный отчет о расследовании инцидента, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, летающих в этом регионе", - говорится в заявлении.

Напомним, в аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании.

Затем пассажиров отправили на повторный досмотр, где Протасевича и задержали. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

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