МВД объяснило, как оставить свой номерной знак для нового авто
Некоторые украинские автомобилисты, покупая новый автомобиль, хотят установить на него номерные знаки со своей старой машины. МВД объяснило, как оставить свой номерной знак для нового авто.
В частности, если вы продаете свой автомобиль, то можете оставить за собой номерные знаки нового образца на хранение в сервисном центре МВД. Такая услуга обойдется в 3,60 гривен за сутки. Если срок хранения номерных знаков, за который было заплачено, прошел, но владелец не появляется, то их могут утилизировать.
Нужно обязательно написать соответствующее заявление в сервисном центре МВД.
Также нужно учесть, что перезакрепить свой номерной знак на следующий автомобиль можно в том случае, если он соответствует действующему государственному образцу.
А вот передать при продаже автомобиля свой номерной знак другому водителю нельзя. Никому.
Забирать номерной знак нужно в том сервисном центре МВД, куда его сдали на хранение. Номерные знаки полиция в другие регионы не отправляет.
Ранее стало известно, что в Украине номерные знаки стали выдавать в автосалонах при покупке новых автомобилей.