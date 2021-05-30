Некоторые украинские автомобилисты, покупая новый автомобиль, хотят установить на него номерные знаки со своей старой машины. МВД объяснило, как оставить свой номерной знак для нового авто.

В частности, если вы продаете свой автомобиль, то можете оставить за собой номерные знаки нового образца на хранение в сервисном центре МВД . Такая услуга обойдется в 3,60 гривен за сутки. Если срок хранения номерных знаков, за который было заплачено, прошел, но владелец не появляется, то их могут утилизировать.

Нужно обязательно написать соответствующее заявление в сервисном центре МВД .

Также нужно учесть, что перезакрепить свой номерной знак на следующий автомобиль можно в том случае, если он соответствует действующему государственному образцу.

А вот передать при продаже автомобиля свой номерной знак другому водителю нельзя. Никому.

Забирать номерной знак нужно в том сервисном центре МВД , куда его сдали на хранение. Номерные знаки полиция в другие регионы не отправляет.

Ранее стало известно, что в Украине номерные знаки стали выдавать в автосалонах при покупке новых автомобилей.