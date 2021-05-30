1 июня начнет курсировать поезд, который соединит Киев, Будапешт и Вену

Поезд будет курсировать ежедневно.

1 июня начнет курсировать поезд, который соединит Киев, Будапешт и Вену
Фото: terminovo.te.ua

Во вторник, 1 июня, начнет курсировать поезд Киев - Вена, который соединит Украину, Венгрию и Австрию.

Об этом говорится на сайте Укрзализницы.

"В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом Укрзализныця восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня. Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на международные поезда Чоп - Захонь и беспересадочные вагоны Киев - Вена.

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