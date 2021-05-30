В Украине показали роскошную маршрутку, которая поразила президента

На фестивале OldCarLand презентовали раритетный ЗИЛ-118 Юность. Этот роскошный советский автобус выпущен тиражом всего в 106 экземпляров. В Украине такой ЗИЛ-118 один-единственный, передает «Твоя Машина».

ЗИЛ-118 Юность разработан в начале 60-х. Его выпускали маленькими партиями с 1964 по 1994 годы. Говорят, что этот автобус поразил даже Генри Форда II, когда он увидел его на выставке. Руководитель Ford Motor даже хотел купить лицензию на производство автобуса, но ему отказали.

В автобус помещается 18 пассажиров. Машина оборудована двигателем V8 мощностью 150 л.с., которым оснащали также ЗИЛ-130. К нему идет 3-ступенчатый «автомат».

Конкретно тот автобус, который находится в Киеве, выпущен в 1994 году, то есть это один из последних экземпляров. Он был приобретен для правительственной государственной дачи «Заря» в Крыму. Сейчас автобус является экспонатом в частной коллекции.

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