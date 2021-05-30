На Львовщине легковушка влетела в дом, четыре человека пострадали

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На Львовщине легковушка влетела в дом, четыре человека пострадали
Фото: bigkyiv.com.ua

Во Львовской области легковушка влетела в дом, четверо человек пострадали.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Авария произошла 29 мая, около 23:40 в пгт. Мостиска на ул. Галицкой.

28-летний водитель автомобиля марки "ВАЗ 2110", двигаясь по дороге в сторону г. Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом.

В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мостисскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 18 мая на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате ДТП погибли два человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)
Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у НовойадараЧетырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара
Украина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпанииУкраина начала переговоры о формировании флота для национальной авиакомпании
На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа
Блок рекламы


Похожие новости
На Днепропетровщине столкнулись легковушка и грузовой самосвал, погибли четыре человекаНа Днепропетровщине столкнулись легковушка и грузовой самосвал, погибли четыре человека
Еще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в МинскеЕще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске
Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у НовойадараЧетырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара
На Прикарпатье КамАЗ-лесовоз упал в реку, погибли два человекаНа Прикарпатье КамАЗ-лесовоз упал в реку, погибли два человека
На трассе "Киев-Чоп" в результате тройного ДТП погибли два человекаНа трассе "Киев-Чоп" в результате тройного ДТП погибли два человека
На Харьковщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человекаНа Харьковщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человека
Киевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средствКиевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средств
ЗАЗ может выпустить четыре новые моделиЗАЗ может выпустить четыре новые модели
На трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенокНа трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенок
Укравтодор: на Львовщине вывезли обрушенные конструкции упавшего мостаУкравтодор: на Львовщине вывезли обрушенные конструкции упавшего моста
Последние новости
Подгружаем последние новости