На Львовщине легковушка влетела в дом, четыре человека пострадали

Во Львовской области легковушка влетела в дом, четверо человек пострадали.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Авария произошла 29 мая, около 23:40 в пгт. Мостиска на ул. Галицкой.

28-летний водитель автомобиля марки "ВАЗ 2110", двигаясь по дороге в сторону г. Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом.

В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мостисскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 18 мая на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате ДТП погибли два человека.