На Львовщине легковушка влетела в дом, четыре человека пострадали
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Во Львовской области легковушка влетела в дом, четверо человек пострадали.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
Авария произошла 29 мая, около 23:40 в пгт. Мостиска на ул. Галицкой.
28-летний водитель автомобиля марки "ВАЗ 2110", двигаясь по дороге в сторону г. Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом.
В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мостисскую ЦРБ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 18 мая на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате ДТП погибли два человека.