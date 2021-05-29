Начал курсировать дизель, который соединит Волынь, Галичину и Прикарпатье

В субботу, 29 мая, начал курсировать трехвагонный дизельный поезд сообщением Ивано-Франковск - Киверцы, который соединит три туристических региона на западе Украины: Волынь, Галичину и Прикарпатье.

Об этом сообщили во Львовской ОГА.

"Следовательно, гражданам и гостям страны будет значительно проще посетить, в частности, Моршин, требующий удобного железнодорожного сообщения. В управлении туризма и курортов ОГА убеждены, что это привлечет новые потоки отдыхающих на курорт, которые прибудут с целью оздоровления, и бюджет Моршина почувствует экономические преимущества такого рейса", - говорится в сообщении.

Поезд №807/808 из Ивано-Франковска будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк.

Обратно из Киверцев экспресс будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск через Стрый, Моршин, Долина и Калуш. А со 2 июня по средам поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом.

Напомним, "Укрзализныця" объявила о запуске двух поездов к курортному Геническу на Херсонщине. Они будут курсировать из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.