Dacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн Lodgy

Renault и Dacia не планируют отказываться от своего минивэна Lodgy. Такое заявление сделала пресс-секретарь чешского представительства Renault и Dacia Йитка Скаличкова.

Dacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн Lodgy

"Lodgy пользуется стабильной популярностью у наших клиентов, поэтому мы пока не планируем прекращать его серийное производство. Эта модель остается в портфеле нашего бренда", - утверждает Скаличкова.

Ранее ходили слухи, что компания Renault снимет с конвейера минивэн Lodgy, как поступила с его "братом" Dokker. Напомним, что вместо популярного Dokker покупателям теперь предлагают новый фургон Renault Express.

Dacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн Lodgy

Renault Lodgy – это, наверное, самый недорогой семиместный минивэн, который сейчас можно купить в Украине. В базовой комплектации он стоит от 463 500 гривен, а в топовой – от 504 700 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем мощностью 90 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Dacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн Lodgy

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express, предназначенного для семей и предпринимателей. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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