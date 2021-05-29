В Италии арестовали Rolls-Royce из РФ – за кожу редкого крокодила

В Италии арестовали роскошный автомобиль Rolls-Royce Phantom, который туда привезли из РоSSии для продажи. Причина – его кресла обиты кожей редкого крокодила.

В Италии арестовали Rolls-Royce из РФ – за кожу редкого крокодила

Оказывается, крокодил, чьей кожей обиты кресла этого Rolls-Royce, находится под охраной. Он включен в международную Вашингтонскую конвенцию о защите исчезающих видов растений и животных, которая запрещает любую форму коммерческого использования животных без особого разрешения.

Теперь итальянский суд должен вынести постановление о том, чтобы кожу крокодила убрали из салона автомобиля. После этого владелец Rolls-Royce сможет получить его обратно. Правда, за это ему придется заплатить 20 000 евро.

В Италии арестовали Rolls-Royce из РФ – за кожу редкого крокодила

В сообщении не говорится о том, где кресла автомобиля Rolls-Royce Phantom обили кожей редкого крокодила. Возможно, это было сделано в РФ, откуда он прибыл в Италию.

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Максимов Віталій, Тудей

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