Испания с 7 июня открывает свои порты для круизных лайнеров

Страна запретила круизным судам причаливать к своим берегам в июне 2020 года.

Испания с 7 июня позволит круизным судам причаливать в ее портах, надеясь спасти страдающий от последствий пандемии туристический сектор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Морские органы Испании одобрили разрешение на прием круизных лайнеров из-за падения уровня заболеваемости COVID-19 и увеличения количества прививок.

Испания запретила круизным судам причаливать в своих портах в июне 2020 года. С круизными лайнерами по всему миру был связан ряд громких историй с распространением ковида.

"Судоходные компании должны будут выполнять меры, установленные министерством здравоохранения ... для обеспечения полной безопасности как для пассажиров круизов, так и для городов, где они высаживаются", - заявило в субботу министерство транспорта Испании .

Отметим, что Испания , которая также была второй по посещаемости страной в мире до пандемии, была одной из наиболее пострадавших стран Европы, зафиксировав более 79 тыс. смертей от коронавируса и 3,7 миллиона случаев. Зарубежный туризм прошлого года упал на 80%.

На прошлой неделе премьер-министр Педро Санчес объявил, что Испания позволит людям из любой точки мира въезжать в страну с 7 июня при условии вакцинации.

Напомним, в марте в Испании маски обязали носить даже на пляже.

Раньше сообщалось, что в стране создадут реестр тех, кто отказался от вакцинации.