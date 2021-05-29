На Днепропетровщине столкнулись легковушка и грузовой самосвал, погибли четыре человека

В Днепропетровской области в результате столкновения легковушки и грузового самосвала погибли четыре человека.

Об этом сообщили местные спасатели.

"29-го мая в 00:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", 68км + 980м вблизи села Могилев Царичанского района", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Спасатели установили, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля "Toyota RAV4" и специализированного грузового самосвала "Ford Cargo 4142D".

В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля: женщины 1992 и 1997 года рождения и мужчины 1961 и 1984 года рождения.

Фото: dp.dsns.gov.ua

"Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тела из поврежденного автомобиля. Работниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

К оказанию помощи были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Работники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, 15 мая на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в Харьковской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.