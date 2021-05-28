Средний возраст ввозимых в Украину автомобилей увеличился в разы: известна причина

За последние несколько лет в Украине значительно увеличился средний возраст авто, которые ввозятся из-за рубежа. Причина тому – «евробляхи», сообщает «Автопортал» .

Об этом свидетельствует статистика сервиса Опендатабот. Все данные хорошо отображены в таблицах: так, можно увидеть, что в период 2016-2018 годов в нашу страну завозили не более 220 тыс. авто ежегодно, при этом средний возраст этих транспортных средств не превышал 5 лет. Но затем идет резкий скачок: в 2019-м в Украину ввезли и растаможили свыше 563 тыс. авто, в 2020-м – более 422 тыс., а за неполные полгода 2021 – почти 194 тыс. Средний возраст здесь уже выше – 9-11 лет.

То есть, как видно, по годам импортируемые транспортные средства прибавили 2-2,5 раза.

Почему произошел резкий скачок в 2019-м? Все просто – в конце 2018 года власти приняли закон о «евробляхах», который позволил растаможить автомобили намного дешевле, чем было до этого. В итоге, владельцы машин на иностранной регистрации ринулись массово оформлять свои «железные лошадки» на украинские номера. А вот в 2020-м статистика пошла уже немного на спад: те, кто хотели растаможить авто, уже давно это сделали, другие же «евробляхеры» решили подождать до лучших времен, когда растаможка станет еще более доступной.

Теперь же, как ожидается, в 2021-й год тоже будет «плодотворным»: в этом месяце вступил закон о доступной растаможке (в среднем оформление авто обходится по нему в 1 000 евро), правда, касается он лишь тех машин, которые были ввезены до 31 декабря 2020 года (включительно). Окончательно же проблема «евроблях» до сих пор не решена.