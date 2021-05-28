Украинцы в мае забронировали наибольшее количество авиабилетов за год. Какие страны в топе

Украинцы активно строят планы и маршруты на летний отпуск. Самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция. Об этом сообщает Опендатабот.

Украинцы в мае забронировали наибольшее количество авиабилетов за год. Какие страны в топе
Фото: korrespondent.net

Какие страны выбирают украинцы

Самыми популярными городами для полетов стали Стамбул, Батуми, Тбилиси, Тиват, Анталия, Даламан, Тирана.

Минск также входил в топ-направлений перелетов украинцев, однако с 26 мая авиасообщение между Украиной и Беларусью прекращено.

Подавляющее большинство отпусков продолжается от 9 до 10 дней. Дольше украинцы задерживаются, путешествуя через Анталию (11 дней) и Даламан (10 дней).

Ценовая политика

Цены на перелеты в Турцию и Черногорию снизились по сравнению с 2019 годом. Так, средняя стоимость перелета в Турцию в 2019 году была $110, сейчас — $88.

В Черногорию в 2019 году можно было улететь за $206, сейчас — за $116.

Стоимость других направлений существенно не изменилась. Так, например, полететь на Кипр в 2019 году можно было за $141, сейчас — $142, билет в Грузию стоил $ 84,82, сейчас — $ 85.

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