Украинцы в мае забронировали наибольшее количество авиабилетов за год. Какие страны в топе
Украинцы активно строят планы и маршруты на летний отпуск. Самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция. Об этом сообщает Опендатабот.
Какие страны выбирают украинцы
Самыми популярными городами для полетов стали Стамбул, Батуми, Тбилиси, Тиват, Анталия, Даламан, Тирана.
Минск также входил в топ-направлений перелетов украинцев, однако с 26 мая авиасообщение между Украиной и Беларусью прекращено.
Подавляющее большинство отпусков продолжается от 9 до 10 дней. Дольше украинцы задерживаются, путешествуя через Анталию (11 дней) и Даламан (10 дней).
Ценовая политика
Цены на перелеты в Турцию и Черногорию снизились по сравнению с 2019 годом. Так, средняя стоимость перелета в Турцию в 2019 году была $110, сейчас — $88.
В Черногорию в 2019 году можно было улететь за $206, сейчас — за $116.
Стоимость других направлений существенно не изменилась. Так, например, полететь на Кипр в 2019 году можно было за $141, сейчас — $142, билет в Грузию стоил $ 84,82, сейчас — $ 85.