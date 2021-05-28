"Укрзализныця" запускает два новых поезда к морю

Они будут курсировать из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.

"Укрзализныця" объявила о запуске двух поездов в курортный Геническ на Херсонщине. Они будут курсировать из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска, информирует пресс-служба компании.

С 3 июня будет курсировать поезд №204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50, курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку, прибывать к побережью в 3:40.

В обратном направлении поезд №189 / 203 будет курсировать с 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22:57 и прибывать на конечную остановку в 7:43.

Также "Укрзализныця" запускает поезд №231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. Он будет курсировать с 5 июня по нечетным числам, отправляться из Ивано-Франковска в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня.

В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам. Он будет отправляться из Геническа в 11:20, прибывая в Ивано-Франковск в 13:08 на следующий день, курсируя через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовку и Львов.

Ранее "Укрзализныця" анонсировала запуск "Прикарпатского экспресса", который соединит Ивано-Франковск, Львов и Луцк.