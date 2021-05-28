Секреты “перекупа“: как найти хороший б/у автомобиль

Практически все покупатели б/у автомобилей сталкиваются с перекупщиками. Если звонить по объявлениям о продаже машин, примерно в восьми случаях из десяти ответит перекупщик. Но, тем не менее, если в процессе поиска б/у авто соблюдать определенные правила, можно найти хорошую машину по приемлемой цене…

Секреты “перекупа“: как найти хороший б/у автомобиль

Правило 1

В объявлениях, которые размещены в Сети, продавцы часто пишут, что автомобиль от владельца. При этом указывается разная подробная информация. Например, когда была заменена та или иная запчасть. Перекупщик таких подробностей не знает.

Многое могут сказать фотографии машины. У реальных владельцев получаются не такие привлекательные фотографии.

Если все же сомневаетесь, задайте прямой вопрос продавцу по телефону о том, как долго он владеет автомобилем и отражено ли это в документах.

Правило 2

Если вам понравился автомобиль, который к тому же продают по цене ниже рыночной, - не спешите радоваться. Возможно, у автомобиля есть серьезные проблемы. Поэтому нужно выяснить, почему цена такая привлекательная.

Правило 3

Лучше всего на осмотр автомобиля взять с собой специалиста, который поможет оценить его техническое состояние. Если таких знакомых у вас нет, можно пригласить за деньги эксперта. Конечно, это дополнительные траты, но так вы сможете избежать многих проблем.

Правило 4

Обычно при поиске в Сети объявления о продаже авто выставляют фильтры и включает уведомление. Объявление может появиться утром, когда вы на работе. Из-за этого первыми на него отзовутся перекупщики. Хорошая машина ждать не будет. Поэтому лучший вариант – на время поиска автомобиля взять небольшой отпуск.

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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