Мининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в Киеве

К реализации проекта будет привлечен независимый технадзор из представителей международных компаний.

Мининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в Киеве

Дарницкий мост в Киеве станет одним из большого количества долгостроев, которые будут завершены в ходе программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство». Тендер на строительство моста в столице был объявлен 27 мая, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, работы на мосту были заморожены еще 10 лет назад.

«Напомню, что большинство долгостроев в нашей стране возникают по двум причинам: первая - это системная коррупция, а вторая - нежелание и неспособность взаимодействовать между различными органами власти. В 2021 году эта ситуация изменится. Наша команда знает, как успешно, а главное - результативно, работать с большими проектами. Миллионы украинцев уже увидели это своими глазами», - написал Кубраков.

Он пояснил, что для исключения возможных рисков к реализации проекта будет привлечен независимый технадзор из представителей международных компаний. Аналогичные меры оказались эффективными в ходе строительства запорожских мостов.

«Инфраструктура вернулась в фокус государства. И не словами, а конкретными решениями будем показывать это всем, кто еще сомневается», - отметил Кубраков.

Как ранее рассказал заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, в апреле было открыто полноценное движение по мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области. Мост давно нуждался в обновлении, однако работы по капитальному ремонту были приостановлены в 2008 году. Восстановить их удалось только в рамках «Большого строительства» в 2020 году.

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