Skoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовера

Компания Skoda объявила, что она закончила дорожные испытания своего нового компактного кроссовера Skoda Kushaq, которые проходили в Индии. Вскоре эта новинка появится в продаже.

Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN. Его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а колесная база – 2651 мм. Его дизайн похож на концепт Vision IN. Кроме того, у него есть некоторые одинаковые элементы дизайна с кроссовером Kamiq из Европы.

Этот кроссовер разработан специально для Индии, но не исключено, что он появится и в других развивающихся странах.

Skoda говорит, что Kushaq адаптирован для разных условий эксплуатации, ведь в Индии много равнин и гор. Кроме того, его интерьер разработан с учетом вкусов жителей Индии. Так, например, на приборной панели есть место для талисмана.

В линейку двигателей войдет 1,0 л бензиновый мотор (будет версия с туробонаддувом) и 1,5 л агрегат мощностью 150 л.с. Привод – только передний.

Сколько будет стоить Skoda Kushaq – пока не известно. Он должен будет конкурировать с такими кроссоверами, как Seltos, Creta и Kicks.

Ранее Skoda показала в Сети эскизы Skoda Fabia нового, четвертого, поколения.