Skoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовера

Компания Skoda объявила, что она закончила дорожные испытания своего нового компактного кроссовера Skoda Kushaq, которые проходили в Индии. Вскоре эта новинка появится в продаже.

Skoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовера

Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN. Его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а колесная база – 2651 мм. Его дизайн похож на концепт Vision IN. Кроме того, у него есть некоторые одинаковые элементы дизайна с кроссовером Kamiq из Европы.

Этот кроссовер разработан специально для Индии, но не исключено, что он появится и в других развивающихся странах.

Skoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовера

Skoda говорит, что Kushaq адаптирован для разных условий эксплуатации, ведь в Индии много равнин и гор. Кроме того, его интерьер разработан с учетом вкусов жителей Индии. Так, например, на приборной панели есть место для талисмана.

В линейку двигателей войдет 1,0 л бензиновый мотор (будет версия с туробонаддувом) и 1,5 л агрегат мощностью 150 л.с. Привод – только передний.

Сколько будет стоить Skoda Kushaq – пока не известно. Он должен будет конкурировать с такими кроссоверами, как Seltos, Creta и Kicks.

Skoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовера

Ранее Skoda показала в Сети эскизы Skoda Fabia нового, четвертого, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у НовойадараЧетырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара
В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)
На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа
Киевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машинуКиевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машину
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве обещают уменьшить дорожные пробки на 30%В Киеве обещают уменьшить дорожные пробки на 30%
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые международные железнодорожные маршруты"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые международные железнодорожные маршруты
В Кременчуге начали строительство нового мостаВ Кременчуге начали строительство нового моста
В Сети показали новый бюджетный универсал SkodaВ Сети показали новый бюджетный универсал Skoda
Ford придумала, как транслировать придорожные рекламные щиты прямо в автомобиль
36-летний Mercedes-Benz W126 продают по цене нового GLA36-летний Mercedes-Benz W126 продают по цене нового GLA
Стало известно, когда в Украине появится новая Skoda FabiaСтало известно, когда в Украине появится новая Skoda Fabia
Honda показала концепт бюджетного семиместного кроссовераHonda показала концепт бюджетного семиместного кроссовера
Kia Sportage нового поколения появится в июнеKia Sportage нового поколения появится в июне
Дефицит автогаза отменяется: Введение нового Техрегламента отложилиДефицит автогаза отменяется: Введение нового Техрегламента отложили
Последние новости
Подгружаем последние новости