2021-05-28
ТОП самых популярных дизельных автомобилей в Украине
Автомобильные эксперты составили список самых популярных дизельных машин в Украине. Об этом пишет
Так, доля дизельных легковушек составляет 26,3% от общего объема. В абсолютных значениях количество дизельных авто достигло 32 тысяч.
Отмечается, что внутри сегмента лидируют Volkswagen с 18% и Renault (15,5%). Третье место с большим отрывом занял Mercedes-Benz (7,4%). Ниже находятся Opel с 7,3% и Skoda с 7,2%.
Предпочтения покупателей по отдельным моделям существенно не изменились. Чуть меньше покупали Renault Trafic и чаще выбирали два кроссовера от Volkswagen — Tiguan и Touareg.