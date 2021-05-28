Названы украинские дороги, которые станут автобанами

Мининфраструктуры планирует передать инвесторам для ремонта и на содержание шесть дорог. В перспективе они станут автобанами, сообщает "Сегодня".

Названы украинские дороги, которые станут автобанами

В частности, речь идет про такие важные трассы, как Харьков – Днепр – Запорожье, Борисполь – Полтава, Киев – Житомир – Ровно.

Кроме того, частным инвесторам хотят передать еще три трассы: Херсон – Николаев, Ягодин – Ковель – Луцк, Днепр – Кривой Рог – Николаев.

Почему выбраны прежде всего эти трассы? Потому, что у них оживленное движение и самый большой износ дорожного полотна. В дальнейшем частным инвесторам передадут еще 14 украинских трасс.

За проезд по украинским автобанам, находящимся на содержании частных инвесторов, водителям платить не придется. Во всяком случае, прямо не придется платить. Инвесторы будут получать деньги от Дорожного фонда. То есть за проезд по таким трассам все равно заплатят украинские налогоплательщики.

Ранее сообщалось, что по некоторые украинские дороги могут передать в концессию, и они станут платными. Так, доехать на автомобиле из Киева в Одессу может стоить 500 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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