Украина закрыла небо для белорусских самолетов

Запрет вступает в силу с 29 мая.

Кабинет министров закрыл воздушное пространство Украины для белорусских самолетов.

Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве.

Запрет на использование воздушного пространства Украины самолетами, зарегистрированными в Республике Беларусь , вступает в силу с 00:00 29 мая.

Кабмин также поручил Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" проинформировать в установленном порядке об этом Беларусь .

Напомним, что с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, но белорусские самолеты могли летать над территорией Украины.

Решение правительства объясняется принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.