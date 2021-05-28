Украина закрыла небо для белорусских самолетов
Запрет вступает в силу с 29 мая.
Кабинет министров закрыл воздушное пространство Украины для белорусских самолетов.
Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правительстве.
Запрет на использование воздушного пространства Украины самолетами, зарегистрированными в Республике Беларусь, вступает в силу с 00:00 29 мая.
Кабмин также поручил Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" проинформировать в установленном порядке об этом Беларусь.
Напомним, что с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, но белорусские самолеты могли летать над территорией Украины.
Решение правительства объясняется принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.
В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.